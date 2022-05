Jennifer Aniston rivela di soffrire di insonnia e sonnambulismo (e le sue strategie) (Di lunedì 9 maggio 2022) Il 50 per cento delle persone ha, almeno una volta nella vita, sofferto di disturbi del sonno, e per molti è un problema cronico. Proprio come per Jennifer Aniston che ha svelato di essere in lotta da anni contro insonnia e sonnambulismo. Vi raccomandiamo... Tutte e tutti pazze/i per Jennifer Aniston senza trucco sui social L'attrice di Friends ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae sorridente e in versione acqua e sapone, con i capelli al naturale e spettina... L’attrice, 53 anni, nel corso di un’intervista a People, ha raccontato di avere difficoltà a dormire da oltre vent’anni, tanto da vivere il momento in cui deve mettersi a letto quasi come “essere mandata al ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 9 maggio 2022) Il 50 per cento delle persone ha, almeno una volta nella vita, sofferto di disturbi del sonno, e per molti è un problema cronico. Proprio come perche ha svelato di essere in lotta da anni contro. Vi raccomandiamo... Tutte e tutti pazze/i persenza trucco sui social L'attrice di Friends ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae sorridente e in versione acqua e sapone, con i capelli al naturale e spettina... L’attrice, 53 anni, nel corso di un’intervista a People, ha raccontato di avere difficoltà a dormire da oltre vent’anni, tanto da vivere il momento in cui deve mettersi a letto quasi come “essere mandata al ...

