Jannik Sinner | l' aria è diventata sottile | la frase inquietante | cosa sta accadendo al campione

(Di lunedì 9 maggio 2022) La sconfitta agli ottavi dei Madrid Masters contro il canadese Félix Auger-Aliassime è subito da mettere da parte. Ora ci sono gli Internazionali d'Italia a Roma evuole dare il massimo, tentando di arrivare fino in fondo. Intanto, ha parlato in conferenza stampa prima dell'inizio del torneo: "È normale che ci sia pressione su di me, ma va gestita. Fa parte del gioco quando c'è un certo ranking — ha detto l'altoatesino — L', quando sei tra i primi 10, 15 del mondo, è diversa, l'diventa. Ogni dettaglio conta. Sto studiando per fare ancora meglio, vediamo come andrà questa settimana". Per il numero 12 del ranking, il torneo incomincerà martedì contro lo spagnolo Pedro Martínez.: "Sconfitta contro Aliassime a Madrid? Mi ha steso" ...