Italian Open Championships | a Jesolo Martina Caironi vince la gara di salto in lungo

(Di lunedì 9 maggio 2022) La stagione outdoor si è aperta nel migliore dei modi per. La 32enne di Bergamo ha infatti esordito all’, terza tappa del World Para Athletics Grand Prix, aggiudicandosi la prova diinT63. Reduce dal record del mondo al coperto,ha compiuto unain crescita atterrando al terzo tentativo a quota 4,90 metri e lasciandosi così alle spalle la giapponese Kaede Maegawa con la quale si allenerà nei prossimi mesi. Nonostante il primato iridato sia ancora distante, la portacolori delle Fiamme Gialle ha avuto modo di raccogliere ottime sensazioni in vista del debutto sui 100 metri in programma giovedì 12 maggio al Roma Sprint Festival. “Qualcheè venuto ...

Advertising

sportdatadotorg : CSEN-Cinofilia Event Update: GA - GAMES e PROVA FIDASC OPEN - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 2 Giugno (ITA) - sportdatadotorg : New CSEN-Cinofilia Event: GA - GAMES e PROVA FIDASC OPEN - PRATO ITALIAN DOG_S TALENT - 2 Giugno (ITA) - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: #AmbraSabatini prima al mondo a scendere sotto i 30' nei 200 paralimpici. L'obiettivo raggiunto agli Italian Open di Jes… - horottoilvetro : RT @TgrRaiToscana: #AmbraSabatini prima al mondo a scendere sotto i 30' nei 200 paralimpici. L'obiettivo raggiunto agli Italian Open di Jes… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #AmbraSabatini prima al mondo a scendere sotto i 30' nei 200 paralimpici. L'obiettivo raggiunto agli Italian Open di Jes… -

www.comune.genova.it - le notizie in Comune

Poker: torneo di internazionale. Poker Room del Casinò municipale, fino al 10 maggio ( più info ) IMPERIA 10.00 - 19.00 . Per la rassegna 'Fili e legni verso il Giappone - Le arti ...Per lui si tratta della prima affermazione in carriera sull'Alps Tour dopo che aveva sfiorato la vittoria all'Abruzzo Alps, prima tappa dell'Pro Tour 2022, sfumata solo al playoff contro ... Nuoto in acque libere: Italian Open Water Tour parte da Genova il 22 maggio con 400 iscritti, tra cui i campioni Stochino e Ghettini UNA TRE GIORNI VELICA INSEGUENDO IL LEADER ”BEYOND FREEDOM” Sanremo – Dal Tirreno al Mar Ligure. Torna in acqua a ...Cresce la copertura della fibra ottica FTTH ed FWA in Italia. I dati di Infratel lo certificano, in tutto lo Stivale.