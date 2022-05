Isola dei Famosi, spoiler 9 maggio: Laura Maddaloni e Lory Del Santo a rischio eliminazione (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa sera, lunedì 9 maggio 2022, andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, il reality Mediaset condotto da Ilary Blasi. La padrona di casa con la collaborazione dei due opinionisti: Vladimir Luxuria e Nicola Savino tornerà a collegarsi in diretta con i concorrenti. L’avventura dei naufraghi in Honduras andrà avanti fino alla fine di giugno, molto presumibilmente con il doppio appuntamento in prima serata, come avvenuto anche in occasione del GF VIP 6. Isola dei Famosi, anticipazioni 9 maggio Questa sera, lunedì 9 maggio 2022, dalle ore 21:40 circa, la conduttrice Mediaset Ilary Blasi tornerà nuovamente a collegarsi in diretta con i naufraghi per affrontare insieme a loro una nuova diretta, che si preannuncia già da questo momento ricca di colpi di scena. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa sera, lunedì 92022, andrà in onda una nuova puntata dell’dei, il reality Mediaset condotto da Ilary Blasi. La padrona di casa con la collaborazione dei due opinionisti: Vladimir Luxuria e Nicola Savino tornerà a collegarsi in diretta con i concorrenti. L’avventura dei naufraghi in Honduras andrà avanti fino alla fine di giugno, molto presumibilmente con il doppio appuntamento in prima serata, come avvenuto anche in occasione del GF VIP 6.dei, anticipazioni 9Questa sera, lunedì 92022, dalle ore 21:40 circa, la conduttrice Mediaset Ilary Blasi tornerà nuovamente a collegarsi in diretta con i naufraghi per affrontare insieme a loro una nuova diretta, che si preannuncia già da questo momento ricca di colpi di scena. ...

Advertising

CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 9 Maggio 2022: L'isola dei famosi, tra Nero a metà, Report, Fast & Furious 5, Made in Sud, ... - nonmiscrivere8 : RT @affari_politici: Rivolta in #SriLanka. L'auto di un ex ministro è stata gettata in acqua dai manifestanti a Colombo. Residenze, proprie… - jorgeluisr : RT @affari_politici: Rivolta in #SriLanka. L'auto di un ex ministro è stata gettata in acqua dai manifestanti a Colombo. Residenze, proprie… - babeari969 : RT @affari_politici: Rivolta in #SriLanka. L'auto di un ex ministro è stata gettata in acqua dai manifestanti a Colombo. Residenze, proprie… - Disperlinglibe1 : @333Ludo @Vnn_cnv @IsolaDeiFamosi Le scrisse una bellissima lettera ai tempi dell'#isola vinta, diceva che era fier… -