Isola Dei Famosi | Mediaset Cambia Idea! Ecco Le Novità sul Reality!

In Casa Mediaset si continua a Cambiare idea. E' successo anche in queste ore e la Novità riguarda l'Isola dei Famosi 2022. Il reality sino alla fine di giugno doveva andare in onda solo il lunedì, ma c'è stato un nuovo cambio di programma. L'Isola continuerà con il doppio appuntamento settimanale almeno sino al prossimo 20 maggio. Ecco i dettagli sulla vicenda e le anticipazioni sulla nuova diretta! L'Isola 2022 continua con il doppio appuntamento settimanale A differenza di quanto annunciato solo qualche giorno fa, L'Isola dei Famosi continuerà ad andare in onda il lunedì e il venerdì in pima serata su Canale 5. Questo almeno sino al 20 maggio prossimo. Lo ha annunciato proprio Mediaset in queste ...

