Isola dei famosi, il palinsesto cambia di nuovo: non c’è pace per Ilary Blasi (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa nuova edizione dell’Isola dei famosi sembra non trovare proprio pace: partita con due appuntamenti settimanali, come già accaduto lo scorso anno, ben presto ha visto un improvviso ridimensionamento. Ma Ilary Blasi ha ottenuto un successo strepitoso – forse anche oltre le più rosee aspettative dell’emittente – e si è meritata una “promozione”. Quindi il palinsesto del reality show cambia di nuovo, anche a rischio di confondere le idee agli spettatori. Quando vanno dunque in onda le prossime puntate? Isola dei famosi 2022, quando va in onda Facciamo il punto della situazione: sin dal suo esordio, l’Isola 2022 ha accompagnato il suo pubblico con due puntate a settimana, il lunedì e il giovedì. Con ... Leggi su dilei (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa nuova edizione dell’deisembra non trovare proprio: partita con due appuntamenti settimanali, come già accaduto lo scorso anno, ben presto ha visto un improvviso ridimensionamento. Maha ottenuto un successo strepitoso – forse anche oltre le più rosee aspettative dell’emittente – e si è meritata una “promozione”. Quindi ildel reality showdi, anche a rischio di confondere le idee agli spettatori. Quando vanno dunque in onda le prossime puntate?dei2022, quando va in onda Facciamo il punto della situazione: sin dal suo esordio, l’2022 ha accompagnato il suo pubblico con due puntate a settimana, il lunedì e il giovedì. Con ...

