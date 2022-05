Isola dei Famosi, Beatriz rivela dei retroscena sui naufraghi: “Non è la persona che sembra” (VIDEO) (Di lunedì 9 maggio 2022) Isola dei Famosi, l’ex fidanzata di Roger, Beatriz Marino ha risposto alle domande dei fan del reality: ecco cosa è emerso Isola dei Famosi, nelle ultime settimane Beatriz Marino, l’ex fidanzata del naufrago Roger in studio ha rivelato alcuni dettagli della loro storia d’amore. La conduttrice Ilary Blasi nei giorni scorsi ha proposto a Beatriz di incontrare Roger e la sua nuova fiamma Estefania direttamente in Honduras per un confronto. L’ex fidanzata del naufrago nella scorsa puntata infatti prima di tornare in Italia ha affrontato un confronto con i due naufraghi che attualmente hanno iniziato la loro storia d’amore. Leggi anche –> basciagoni insieme a soleil e gianluca riuniti per uniniziativa benefica i dettagli Le parole di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 9 maggio 2022)dei, l’ex fidanzata di Roger,Marino ha risposto alle domande dei fan del reality: ecco cosa è emersodei, nelle ultime settimaneMarino, l’ex fidanzata del naufrago Roger in studio hato alcuni dettagli della loro storia d’amore. La conduttrice Ilary Blasi nei giorni scorsi ha proposto adi incontrare Roger e la sua nuova fiamma Estefania direttamente in Honduras per un confronto. L’ex fidanzata del naufrago nella scorsa puntata infatti prima di tornare in Italia ha affrontato un confronto con i dueche attualmente hanno iniziato la loro storia d’amore. Leggi anche –> basciagoni insieme a soleil e gianluca riuniti per uniniziativa benefica i dettagli Le parole di ...

Advertising

Elaman58 : RT @naley23: Stasera ennesimo tentativo degli autori di parare il sedere a clemente,televoto flash solo per le nuove,nn su playa sgamada.Nn… - 361_magazine : - Argutamente : RT @MaisonsSilva: La litigata tra Edo e Nicolas non mi stupisce, si vedeva che si sopportavano a vicenda solo per il bene del gruppo. Nicol… - MaisonsSilva : La litigata tra Edo e Nicolas non mi stupisce, si vedeva che si sopportavano a vicenda solo per il bene del gruppo.… - about__sven : @AndreaGalastro @SpiritoSfranto Walter veltroni isola dei famosi 2023 visït auar cautri? -