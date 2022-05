Isola dei Famosi, avvicinamento in corso tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi? (Di lunedì 9 maggio 2022) Come ampiamente previsto dagli esperti di reality, i tre nuovi ingressi femminili dell’Isola dei Famosi 2022 hanno rimescolate le carte e dato una sferzata ai naufraghi single. In primis a Edoardo Tavassi, che se inizialmente aveva puntata Estefania Bernal, si è reso subito conto che le attenzioni di lei erano tutte per Roger Balduino. Ma ora il fratello di Guendalina Tavassi sembra aver puntato una nuova “preda”: parliamo della new-entry Mercedesz Henger, bellissima e sexy, che è subito riuscita ad attirare sul suo corpo perfetto gli sguardi da naufraghi e telespettatori. P rima di approdare in Honduras, anche Mercedesz aveva espresso un interesse nei confronti di Edoardo, che aveva definito simpatico e attraente soprattutto nei modi ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 9 maggio 2022) Come ampiamente previsto dagli esperti di reality, i tre nuovi ingressi femminili dell’dei2022 hanno rimescolate le carte e dato una sferzata ai naufraghi single. In primis a, che se inizialmente aveva puntata Estefania Bernal, si è reso subito conto che le attenzioni di lei erano tutte per Roger Balduino. Ma ora il fratello di Guendalinasembra aver puntato una nuova “preda”: parliamo della new-entry, bellissima e sexy, che è subito riuscita ad attirare sul suo corpo perfetto gli sguardi da naufraghi e telespettatori. P rima di approdare in Honduras, ancheaveva espresso un interesse nei confronti di, che aveva definito simpatico e attraente soprattutto nei modi ...

Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Controffensiva ucraina sull'isola dei Serpenti. Controllare lo scoglio è vitale per tre motivi: commerciale, militare e… - gabibbiano : @gattomilanista Quando hai casa libera e puoi finalmente segarti guardando l’isola dei famosi - Stasera_in_TV : CANALE 5: (21:20) L'isola dei Famosi 2022 (Reality) #StaseraInTV 09/05/2022 #PrimaSerata #l_isoladeifamosi2022 @social_mediaset #Canale5 - Disperlinglibe1 : Edoardo dice che nel loro gruppo non si mettono d'accordo e che contano fino a 3 e dicono in coro il nome. Certo, a… - Alexme22Alex : fallito assalto ucraino all'isola dei serpenti, la forze russe hanno abbattuto 4 aerei ,29 droni e 3 navi d’assalto… -