Isola dei Famosi 2022 | quindicesima puntata in diretta – le tre ‘conquistadoras’ a rischio | i due leader uomo e donna | l’eliminato

(Di lunedì 9 maggio 2022) Alessandro Iannoni -16 L’deiprosegue con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.dei: laminuto per minuto della21.30: In aggiornamentodei: anticipazionidi lunedì 9 maggio Insu Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Ilary Blasi conduce il ...

Advertising

spirituality_zm : Nicolas pelle ed ossa e distrutto dagli attacchi e gli insulti gratuiti dei Tavassi sorride alle critiche costrutti… - Playacicciolina : RT @didimiyy: io purtroppo mi fiderò sempre e solo dei tavassi #isola - PAsteggiano : Edoardo oltre a criticare, prendere in giro e spettegolare, cosa fa tutto il giorno? Abbassa i toni, stai esagerando!?#isola dei famosi - Penombra_90 : RT @decadenzaera: questo scontro con vaporetto sarà la condanna dei tavassi #isola - Antopleppla : Non gli altri naufraghi che buttano fango su Nicolas inventandosi che parla male dei Tavassi. Ed Edoardo ci è casc… -

Alessandro Iannoni , il figlio di Carmen Di Pietro , prosegue la sua prima avventura televisiva a L'Famosi 2022. Il giovane ragazzo non ha alcuna intenzione di seguire i consigli della madre preoccupata dopo l'arrivo delle nuove naufraghe in Honduras. In particolare negli ultimi giorni la ......a causa di un' aggressione che divide per sempre il gruppo di giovani che si trovano sull'. ... impedendo inoltre l'usomicrofoni con lo scopo di mantenere il segreto su quanto accaduto. Josh ...Vladimir Luxuria Belen: l'opinionista dell'Isola dei Famosi, in un'intervista, ha fatto alcune affermazioni riguardo la modella italo-argentina e non solo.Spettacoli e Cultura - Dal momento che questa edizione è partita con una novità, ovvero quella delle coppie, i due famosi sportivi hanno deciso di partecipare insieme in quanto marito e moglie. Hanno ...