Isola dei Famosi 2022 | quindicesima puntata in diretta – Laura Maddaloni perde il televoto e va a Playa Sgamada

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 9 maggio 2022)L’deiprosegue con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.dei: laminuto per minuto della21.44: Breve anteprima. 21.48: Ilary Blasi entra in studio di nero vestita: “Il titolo di questaè l’alba di un nuovo mondo“. Saluta il pubblico e Vladimir, in versione “predatrice della Savana“, e Nicola che dà alla collega della “moglie di Tarzan“. Si ...