Isola dei Famosi 16, anticipazioni quindicesima puntata, in onda il 9 Maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) Stasera 9 Maggio ci sarà un nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi 16. Nuove eliminazioni, litigi e test verranno affrontati durante la quindicesima puntata. Scopriamo tutte le anticipazioni. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi Isola dei Famosi 16, le anticipazioni della quindicesima puntata, in onda il 9 Maggio I concorrenti dell’Isola dei Famosi 16 sono sempre più divisi. Le conquistadoras arrivate per attirare l’attenzione di Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni, hanno anche scatenato delle reazioni inaspettate. Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Maria Laura De ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 9 maggio 2022) Stasera 9ci sarà un nuovo appuntamento con l’dei16. Nuove eliminazioni, litigi e test verranno affrontati durante la. Scopriamo tutte le. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’deidei16, ledella, inil 9I concorrenti dell’dei16 sono sempre più divisi. Le conquistadoras arrivate per attirare l’attenzione di Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni, hanno anche scatenato delle reazioni inaspettate. Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Maria Laura De ...

Advertising

Darshan_tweet : @Roberto_Rosoni @UniLUISS Sta diventando così patetico che entro qualche anno lo troviamo all Isola dei famosi - infoitcultura : Isola dei Famosi 16, anticipazioni quindicesima puntata, in onda il 9 Maggio - tuttopuntotv : Isola dei Famosi 16, anticipazioni quindicesima puntata, in onda il 9 Maggio #isola #IsoladeiFamosi - TV_Italiana : ?? Anche stasera a L'#Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro verrà coinvolta in un gioco fatto apposta per lei: dovrà sf… - feko25672640 : @AtzeniAntonio1 @RadioRadioWeb @DiegoFusaro Ma se hanno l'immunità! Questi rettili non vanno in galera perché quand… -