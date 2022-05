Isola 16, Clemente Russo e Laura Maddaloni, c’è maretta col fratello Marco Maddaloni: i motivi (Di lunedì 9 maggio 2022) Clemente Russo e Laura Maddaloni sono due dei naufraghi dell’Isola 16 e nelle ultime ore sta circolando in rete una insinuazione che li riguarda. Nello specifico pare che ultimamente si siano incrinati i rapporti tra Clemente, Laura e Marco Maddaloni, il fratello di Laura che ha vinto L‘Isola dei Famosi nel 2019. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano su Instagram, a seguito di una segnalazione: Ciao Deia, ho notato che Marco Maddaloni, il fratello di Laura che vinse l’Isola, non segue su Ig la sorella e il cognato. Inoltre a inizio ... Leggi su isaechia (Di lunedì 9 maggio 2022)sono due dei naufraghi dell’16 e nelle ultime ore sta circolando in rete una insinuazione che li riguarda. Nello specifico pare che ultimamente si siano incrinati i rapporti tra, ildiche ha vinto L‘dei Famosi nel 2019. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano su Instagram, a seguito di una segnalazione: Ciao Deia, ho notato che, ildiche vinse l’, non segue su Ig la sorella e il cognato. Inoltre a inizio ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : 'Clemente non sei il portavoce del popolo italiano' @vladiluxuria ???? #Isola - IsaeChia : #Isola 16, Clemente Russo e Laura Maddaloni, c’è maretta col fratello Marco Maddaloni: i motivi - LaRmosciata : La dura prova che dovrà affrontare Clemente per non andarsene e per riabbracciare la perfida moglie #isola - RealGossipland : Clemente minaccia di morte Vaporidis : ecco cosa è successo davvero SPOILER QUI - Novella_2000 : Marco Maddaloni, nessun rapporto con sua sorella Laura e suo cognato Clemente Russo? Gli indizi #isola -