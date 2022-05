Investito sul monopattino a Roma | muore ragazzo di 24 anni

Leggi su open.online

Aveva 24ildeceduto dopo che ilsul quale viaggiava è stato centrato da un'auto in viale di Tor di Quinto, a. I fatti si sono verificati dopo le 22: sul posto è intervenuta la polizia locale del III Gruppo Nomentano. Il giovane è morto sul colpo mentre il conducente dell'auto è stato trasferito in ospedale in stato di shock. Per lui sono stati richiesti gli esami tossicologici di rito. Le indagini sono in corso per capire esattamente cosa possa essere accaduto. Sotto sequestro entrambi i mezzi. Foto in copertina di repertorio: ANSA/MASSIMO PERCOSSI