Inventa crediti d’imposta per 500 mila euro per non pagare le tasse | assolto noto imprenditore

Aveva trovato il modo per non pagare tasse e contributi vari, attraverso gli F24 da versare allo Stato, millantando dei crediti da centinaia di migliaia di euro. Ma la polizia tributaria. attraverso un controllo, ha verificato che quei crediti erano in realtà inesistenti. Per questo G.A., imprenditore e legale rappresentante di una importante società immobiliare con sede a Roma è finito nel mirino dei giudici. L'accusa è quella di aver frodato l'Erario, utilizzando appunto falsi crediti che, spese incluse, hanno un valore superiore a 500 mila euro, per compensare gli ingenti debiti fiscali che l'azienda aveva maturato nel corso degli ultimi anni.

