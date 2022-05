Internazionali, Foro nefasto per gli azzurri: vince solo Fognini (Di lunedì 9 maggio 2022) Fabio Fognini vince all’esordio agli Internazionali d’Italia 2022: il tennista ligure – impegnato sul Centrale – batte 6-4 7-6 Dominic Thiem, centrando così il passaggio al 2° turno dove troverà il vincente di Sinner-Martinez, in programma martedì. Fabio infiamma il Foro Nonostante qualche sbavatura nei turni di battuta, un Fognini molto concentrato riesce a superare l’ostacolo Thiem, in continua crescita col passare delle settimane ma ancora non ai vecchi fasti. Per il quasi 35enne azzurro l’avvio è da montagne russe con buone iniziative ma anche qualche spreco di troppo alla battuta. Fabio si vede costretto ad annullare una serie di palle break e tuttavia riesce a mantenere il controllo della situazione. Invece l’austriaco si appanna nel momento cruciale del set, perdendo ... Leggi su zon (Di lunedì 9 maggio 2022) Fabioall’esordio aglid’Italia 2022: il tennista ligure – impegnato sul Centrale – batte 6-4 7-6 Dominic Thiem, centrando così il passaggio al 2° turno dove troverà ilnte di Sinner-Martinez, in programma martedì. Fabio infiamma ilNonostante qualche sbavatura nei turni di battuta, unmolto concentrato riesce a superare l’ostacolo Thiem, in continua crescita col passare delle settimane ma ancora non ai vecchi fasti. Per il quasi 35enne azzurro l’avvio è da montagne russe con buone iniziative ma anche qualche spreco di troppo alla battuta. Fabio si vede costretto ad annullare una serie di palle break e tuttavia riesce a mantenere il controllo della situazione. Invece l’austriaco si appanna nel momento cruciale del set, perdendo ...

