Internazionali d’Italia 2022 | Sonego eliminato | risultati degli italiani

Leggi su italiasera

(Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Lorenzoè statoal primo turnoin corso a Roma al Foro Italico. Il tennista azzurro è stato sconfitto dal canadese Denis Shapovalov, numero 13 del seeding, in tre set con il punteggio di 7-6 (7-5), 3-6, 6-3 in tre ora e 10 minuti di gioco. Fuori anche il giovane Flavio Cobolli. Il toscano è stato battuto in un match molto equilibrato dallo statunitense Jenson Brooksby con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora a 51 minuti. Nel tabellone femminile, out Martina Trevisan. La numero 82 al mondo è stata sconfitta della cinese Shuai Zhang, numero 42 del ranking Wta, in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. L'articolo proviene da Italia Sera.