Internazionali d’Italia 2022 | Musetti | “Per me contava molto Roma | sicuro di rientrare per Parigi”

Lorenzo Musetti è stato costretto a saltare gli Internazionali d'Italia 2022 a causa di un infortunio ma non ha voluto rinunciare a vivere l'atmosfera del Foro Italico. Ospite di Elena Pero e Paolo Bertolucci in telecronaca su Sky Sport, l'azzurrino ha detto: "Infortunio inaspettato, ma mi sto curando molto bene e si vedono grossi risultati. Sono sicuro di rientrare per Parigi. Si tratta di una lesione di secondo grado con ematoma, abbastanza vasto – ha spiegato Musetti – Per questo ho deciso di saltare Roma, anche se per me contava molto, specialmente quest'anno con il pubblico. Ho scelto di rimanere qua proprio per vivere un altro tipo di Foro Italico."

