Internazionali di tennis | Fognini-Thiem stasera al Centrale

Roma – Ad aprire il programma serale sul Centrale questa sera agli Internazionali d'Italia, c'è l'intrigante primo turno di Fabio Fognini, numero 56 del ranking, opposto all'austriaco Dominic Thiem, numero 162 ATP (in gara con il ranking protetto), rientrato nel tour dopo il lungo stop per l'infortunio al polso destro ed ancora alla ricerca di una condizione accettabile. Il 28enne di Wiener Neustadt è avanti 3-1 nel bilancio dei precedenti ma il 34enne di Arma di Taggia si è imposto proprio al Foro Italico al secondo turno dell'edizione del 2018. Il vincente di questa sfida troverebbe al secondo turno quello del match tra Sinner e Martinez.

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP ROMA, CARLOS ALCARAZ ANNUNCIA FORFAIT AL TORNEO Lo spagnolo si ferma per un problema alla cavi… - sportface2016 : +++#IBI22, ufficiale: Carlos #Alcaraz salta gli Internazionali BNL d'Italia, non giocherà a Roma+++#Tennis - sportal_it : Internazionali d'Italia, finisce subito l'avventura di Martina Trevisan - PotereaiSith : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP ROMA, CARLOS ALCARAZ ANNUNCIA FORFAIT AL TORNEO Lo spagnolo si ferma per un problema alla caviglia #Sky… - News24_it : LIVE dal Foro Italico: Trevisan ko, continua Sonego-Shapovalov. L'Osaka si ritira - La Gazzetta dello Sport -