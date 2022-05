Internazionali BNL d’Italia, Swiatek: “Il riposo mi ha fatto bene, adesso inizia un nuovo capitolo” (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo una settimana di break, Iga Swiatek è pronta a tornare in campo. La numero uno del mondo dopo aver saltato il WTA 1000 di Madrid, si è presentata agli Internazionali BNL d’Italia 2022. La polacca, campionessa in carica, ha parlato in conferenza stampa dello stop preso: “Sono stata cinque-sei giorni senza la racchetta ed è stato bello. Una piccola pausa nel bel mezzo della stagione mi può solo fare bene, mi sento più fresca mentalmente e fisicamente”. Reduce da un filone di vittorie iniziato a Doha e ancora ininterrotto dopo la vittoria di Stoccarda, Iga conferma l’importanza del lavoro con il nuovo coach Tomasz Wiktorowski: “All’inizio abbiamo lavorato sull’atteggiamento e sono diventata più aggressiva, cosa che non pensavo di poter realmente fare sul cemento. ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo una settimana di break, Igaè pronta a tornare in campo. La numero uno del mondo dopo aver saltato il WTA 1000 di Madrid, si è presentata agliBNL2022. La polacca, campionessa in carica, ha parlato in conferenza stampa dello stop preso: “Sono stata cinque-sei giorni senza la racchetta ed è stato bello. Una piccola pausa nel bel mezzo della stagione mi può solo fare, mi sento più fresca mentalmente e fisicamente”. Reduce da un filone di vittorieto a Doha e ancora ininterrotto dopo la vittoria di Stoccarda, Iga conferma l’importanza del lavoro con ilcoach Tomasz Wiktorowski: “All’inizio abbiamo lavorato sull’atteggiamento e sono diventata più aggressiva, cosa che non pensavo di poter realmente fare sul cemento. ...

