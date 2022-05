Internazionali BNL d’Italia 2022, Naomi Osaka si cancella: infortunio alla caviglia, subentra Parrizas Diaz (Di lunedì 9 maggio 2022) Naomi Osaka si cancella in extremis dagli Internazionali BNL d’Italia 2022. La tennista giapponese non potrà giocare a Roma a causa di un infortunio alla caviglia sinistra e ha dato forfait di fatto a poche ore da quello che sarebbe stato il suo esordio nel main draw. Al posto dell’ex numero uno al mondo Wta subentra come lucky loser la spagnola Nuria Parrizas Diaz. “Sfortunatamente devo cancellarmi da Roma, l’infortunio subito a Madrid non è ancora stato superato. Devo stare prudente in vista del Roland Garros. Amo Roma e mi dispiace saltare il torneo, spero di tornare il prossimo anno”, ha dichiarato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022)siin extremis dagliBNL. La tennista giapponese non potrà giocare a Roma a causa di unsinistra e ha dato forfait di fatto a poche ore da quello che sarebbe stato il suo esordio nel main draw. Al posto dell’ex numero uno al mondo Wtacome lucky loser la spagnola Nuria. “Sfortunatamente devormi da Roma, l’subito a Madrid non è ancora stato superato. Devo stare prudente in vista del Roland Garros. Amo Roma e mi dispiace saltare il torneo, spero di tornare il prossimo anno”, ha dichiarato. SportFace.

