Internazionali BNL d’Italia 2022, Nadal: “Sono stato fermo sei settimane, la macchina va rimessa in moto” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Sono stato un mese e mezzo fermo nel mezzo della stagione, ho quasi 36 anni e devo rimettere in moto la macchina”. Rafael Nadal parla così prima del suo esordio agli Internazionali BNL d’Italia 2022. Tornato in campo nel Masters 1000 di casa a Madrid, lo spagnolo approccia il mese clou della sua stagione con qualche dubbio, ma con le solite grandi motivazioni: “Non gioco per cose che non siano la mia felicità o le mie motivazioni personali. Mi sento competitivo e abbastanza in salute, quindi Sono contento di essere a Roma. Potrebbe essere una buona settimana come potrebbe non esserlo. Se per sei settimane non colpisci la pallina ritornare non è facile, ma come ho detto tante volte il tennis è più ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) “un mese e mezzonel mezzo della stagione, ho quasi 36 anni e devo rimettere inla”. Rafaelparla così prima del suo esordio agliBNL. Tornato in campo nel Masters 1000 di casa a Madrid, lo spagnolo approccia il mese clou della sua stagione con qualche dubbio, ma con le solite grandi motivazioni: “Non gioco per cose che non siano la mia felicità o le mie motivazioni personali. Mi sento competitivo e abbastanza in salute, quindicontento di essere a Roma. Potrebbe essere una buona settimana come potrebbe non esserlo. Se per seinon colpisci la pallina ritornare non è facile, ma come ho detto tante volte il tennis è più ...

sportface2016 : +++#IBI22, ufficiale: Carlos #Alcaraz salta gli Internazionali BNL d'Italia, non giocherà a Roma+++#Tennis - TV7Benevento : Tennis: Internazionali Bnl, forfait Osaka per infortunio alla caviglia - - sportface2016 : #IBI22, Naomi #Osaka si cancella e non giocherà a Roma - CristinaCroccoP : RT @sportface2016: +++#IBI22, ufficiale: Carlos #Alcaraz salta gli Internazionali BNL d'Italia, non giocherà a Roma+++#Tennis - Radio1Rai : #Tennis Lunedì di partenza per gli Internazionali BNL d'Italia con tanti Azzurri in campo al Foro italico di Roma e… -