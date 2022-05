Internazionali BNL d’Italia 2022, Fognini: “Roma magica, giocare davanti a Flavia è speciale” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Roma è sempre magica, soprattutto adesso che il movimento maschile sta di nuovo funzionando come funzionava quello femminile fino a qualche anno fa. Peccato perché abbiamo un solo torneo di questo valore in Italia. Un palcoscenico così lo sognano in tanti, non mi vengono in mente altri Masters 1000. Montecarlo è sul mare sì, Indian Wells perché ha facilities spettacolari, ma Roma non ha nulla da invidiare ad altri tornei, non c’è paragone con Madrid per esempio. Thiem? Viene da una lesione delicata, dopo un anno. Entrambi siamo scesi di ranking e veniamo da un infortunio. Lo capisco, ma deve solo ritrovare un po’ di confidenza, perché in alcuni momenti si vedeva il giocatore che è”. Queste sono le parole d’esordio di un entusiasta Fabio Fognini, fautore dell’uscita di scena prematura di Dominic Thiem agli ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) “è sempre, soprattutto adesso che il movimento maschile sta di nuovo funzionando come funzionava quello femminile fino a qualche anno fa. Peccato perché abbiamo un solo torneo di questo valore in Italia. Un palcoscenico così lo sognano in tanti, non mi vengono in mente altri Masters 1000. Montecarlo è sul mare sì, Indian Wells perché ha facilities spettacolari, manon ha nulla da invidiare ad altri tornei, non c’è paragone con Madrid per esempio. Thiem? Viene da una lesione delicata, dopo un anno. Entrambi siamo scesi di ranking e veniamo da un infortunio. Lo capisco, ma deve solo ritrovare un po’ di confidenza, perché in alcuni momenti si vedeva il giocatore che è”. Queste sono le parole d’esordio di un entusiasta Fabio, fautore dell’uscita di scena prematura di Dominic Thiem agli ...

sportface2016 : +++#IBI22, ufficiale: Carlos #Alcaraz salta gli Internazionali BNL d'Italia, non giocherà a Roma+++#Tennis - sportface2016 : #InternazionalidItalia (#IBI22), #Fognini: 'Roma magica, giocare davanti a Flavia è speciale. Non so se avrò l'umil… - zazoomblog : LIVE – Giorgi-Tomljanovic 0-0 Internazionali BNL d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Giorgi-Tomljanovic… - live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: Alex De Minaur beat @Dutzee 6-4, 6-1 - senzchicca : RT @sportface2016: #IBI22, #Djokovic non ha dubbi: '#Alcaraz è il miglior giocatore al mondo' -