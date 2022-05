Inter, Zanetti: «Coppa Italia? Vi racconto l’ultima vittoria nerazzurra» (Di lunedì 9 maggio 2022) L’ex capitano dell’Inter Javier Zanetti alla Gazzetta dello Sport ha ricordato la vittoria dell’ultima Coppa Italia: le sue parole La leggenda dell’Inter Javier Zanetti alla Gazzetta dello Sport ha ricordato la vittoria dell’ultima Coppa Italia dei nerazzurri. LE PAROLE – «Indossare la fascia è sempre stata una grande responsabilità per me, oltre che un onore. La maglia dell’Inter ha una storia prestigiosa e il compito di noi giocatori è sempre stato quello di rendere felici i nostri tifosi. Quell’anno post Triplete fu una stagione complicata, poi con l’arrivo di Leonardo facemmo un cammino straordinario, chiuso alzando ancora una volta un trofeo. Noi quella sera ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) L’ex capitano dell’Javieralla Gazzetta dello Sport ha ricordato ladel: le sue parole La leggenda dell’Javieralla Gazzetta dello Sport ha ricordato ladeldei nerazzurri. LE PAROLE – «Indossare la fascia è sempre stata una grande responsabilità per me, oltre che un onore. La maglia dell’ha una storia prestigiosa e il compito di noi giocatori è sempre stato quello di rendere felici i nostri tifosi. Quell’anno post Triplete fu una stagione complicata, poi con l’arrivo di Leonardo facemmo un cammino straordinario, chiuso alzando ancora una volta un trofeo. Noi quella sera ...

