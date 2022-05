Inter, per Ranocchia possibile rinnovo: incontro fissato a breve (Di lunedì 9 maggio 2022) Tra Inter e Ranocchia, forse, non è ancora finita. Le due parti a colloquio a fine stagione per discutere del rinnovo Andrea Ranocchia, relegato ai margini del progetto, si è rivelato un personaggio fondamentale per gli equilibri dello spogliatoio Inter. Le voci che lo volevano (e lo vogliono tutt’ora) lontano da San Siro sono ancora tutte da confermare. L’Inter non ha esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto – che scadeva il 30 aprile – ma non è da escludere che le due parti decidano di continuare insieme. L’Inter non ha esercitato l’opzione per il rinnovo annuale che scadeva il 30 aprile scorso, ma questo non esclude che si possa andare avanti insieme. Se ne parlerà soltanto a bocce ferme, quando Marotta e Ausilio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tra, forse, non è ancora finita. Le due parti a colloquio a fine stagione per discutere delAndrea, relegato ai margini del progetto, si è rivelato un personaggio fondamentale per gli equilibri dello spogliatoio. Le voci che lo volevano (e lo vogliono tutt’ora) lontano da San Siro sono ancora tutte da confermare. L’non ha esercitato l’opzione per ildel contratto – che scadeva il 30 aprile – ma non è da escludere che le due parti decidano di continuare insieme. L’non ha esercitato l’opzione per ilannuale che scadeva il 30 aprile scorso, ma questo non esclude che si possa andare avanti insieme. Se ne parlerà soltanto a bocce ferme, quando Marotta e Ausilio ...

