Inter Milan Primavera | Mancini ospite a sorpresa in tribuna

Advertising

pisto_gol : Dopo aver vinto in Spagna e in Germania #Guardiola si avvia a vincere la sua 4^PremierLeague con numeri straordinar… - cmdotcom : #Milan, a #Verona l'ha vinta #Pioli. Lo #scudetto si decide domenica e l'Atalanta può farlo vincere all'#Inter… - Inter : ?? | REPORT ?? Il racconto del pareggio tra Inter e Milan nel #DerbyMilano ?? - alfonso25592 : Inter e Milan vincono, tutto è ancora da decidere - VolaCharles : RT @AleLMGO: Tra l’altro, sembra passata un’eternità, ma vi ricordo che nei primi quattro big match della stagione (Napoli, Milan, Roma, In… -

Chi è favorito 'In questi casi si dice: può succedere di tutto, ma quel tutto - oggi - lo può far succedere solo il'. Atalanta e Sassuolo: qual è l'avversario più tosto 'L'...MourinhoCLASSIFICA:punti 80,78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma* 59, Atalanta 59, Fiorentina* 56, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 37, Spezia 33, ...Il vantaggio del Milan, al netto di passi falsi, adesso conta molto di più. Ma il confronto sembra interessare soprattutto Salernitana, Cagliari e Genoa In attesa di Fiorentina - Roma, la Lazio agguan ...Inter Milan Primavera 2-2: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del derby valido per la penultima giornata di campionato. Il Milan Primavera scende in campo al Breda nel derby contro l’Int ...