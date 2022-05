Inter | Marotta si sente 'sicuro' su Dybala

(Di lunedì 9 maggio 2022) I contatti si sono fermati in vista della finale di Coppa Italia trae Juventus, ma stando a ciò che scrive Tuttosport, l'ad...

Calciomercato Juventus e, Dybala solo congelato:prepara l'assalto finaleL'deve comunque far quadrare i conti senza dimenticare inoltre le dinamiche tecnico - tattiche nel reparto ...Il punto del mio discorso è proprio questo, l'è una squadra indubbiamente ben costruita, ... Beppenon ha compiuto passi azzardati, non si è mosso casualmente ma ha sempre ponderato le sue ...Paulo Dybala giocherà mercoledì contro l’Inter la sua ultima finale con la maglia della Juventus. Continua la telenovela sulla prossima destinazione del numero dieci Massimiliano Allegri non ha ancora ...Archiviata la vittoria con l'Empoli, l'Inter è attesa dalla finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il Giornale analizza le possibili scelte di Inzaghi e Allegri. "Mercoledì difficilmente sarà la s ...