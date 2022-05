Integrazione Film Festival: al cinema storie d’inclusione e incontro fra identità diverse (Di lunedì 9 maggio 2022) Bergamo. È tutto pronto per l’inizio di “Integrazione Film Festival”. L’edizione 2022 si svolgerà da martedì 10 a domenica 15 maggio alla sala cinematografica Lo Schermo Bianco, all’interno del nuovo polo culturale Daste e Spalenga di Bergamo. L’iniziativa, giunta al 16esimo anno, è organizzata da Cooperativa Ruah insieme a Lab 80 Film per dare spazio al cinema capace di raccontare l’Integrazione tra persone di diversa appartenenza culturale e di premiare chi. Utilizzando il linguaggio del cinema l’obiettivo è provare a immaginare storie di inclusione, di incontro, di interazione e di identità fiere del proprio essere ibride e integre. Tante le novità di quest’anno, a cominciare dalla location che, in ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 9 maggio 2022) Bergamo. È tutto pronto per l’inizio di “”. L’edizione 2022 si svolgerà da martedì 10 a domenica 15 maggio alla salatografica Lo Schermo Bianco, all’interno del nuovo polo culturale Daste e Spalenga di Bergamo. L’iniziativa, giunta al 16esimo anno, è organizzata da Cooperativa Ruah insieme a Lab 80per dare spazio alcapace di raccontare l’tra persone di diversa appartenenza culturale e di premiare chi. Utilizzando il linguaggio dell’obiettivo è provare a immaginaredi inclusione, di, di interazione e difiere del proprio essere ibride e integre. Tante le novità di quest’anno, a cominciare dalla location che, in ...

Advertising

FedericoRaponi4 : Amir Ra - IFF Integrazione Film Festival, 16^ edizione - tuttascena1 : Amir Ra - IFF Integrazione Film Festival, 16^ edizione - DailyMuslimIT : Le proiezioni dell'IFF di Raffaello 'Yazan' Villani A pochi giorni dall'Inizio dell'Integrazione Film Festival di… - BergamoAcli : RT @molte_fedi: Durante le serate del Festival saranno presenti tutti i registi dei film in programma e fuori concorso, che dialogheranno c… - BergamoAcli : RT @molte_fedi: I 13 film in programma saranno disponibili a partire dalla data in cui vengono proiettati, arricchiti da un video di presen… -