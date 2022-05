Instagram apre agli NFT | presto la crypto-arte sul Social

(Di lunedì 9 maggio 2022) Nessuna sorpresa, semmai una conferma visto che a Mark Zuckerberg piace da matti anticipare le news sul mondo Meta, direttamente sulla sua creatura: Facebook. Nessuna sorpresa, dunque, semmai una conferma chealle. Gli NFT approdano su– Adobe StockL’Unione Europea non ammiccherebbe a questa scelta, sta facendo di tutto per trovare un modo per regolamentare le monete digitali, che tutt’ora non sono rintracciabili, e questa situazione fa storcere il naso a molti. Non certo a Mark Zuckerberg. E ai suoi fedeli collaboratori. Il capo di, Adam Mosseri, formalizza quanto soltanto accennato viadal vulcanico Zuckerberg. La piattaforma entrata a far pdi Facebook (prima che si chiamasse Meta) dal 2014 ...

Advertising

ItaliaStartUp_ : Instagram apre agli NFT, al via progetto pilota per pochissimi utenti - Sky Tg24 - puortosimone : RT @R_Garavaglia: Stando a quanto riporta Coindesk da fonti ancora ignote, Meta starebbe testando l'implementazione di #NFT di diverse #bl… - angiistanca : @Mary_martella @/martimreymao (mi immagino lui che apre Instagram dopo la gara di ieri e si ritrova il cellulare intasato di richieste ??) - R_Garavaglia : Stando a quanto riporta Coindesk da fonti ancora ignote, Meta starebbe testando l'implementazione di #NFT di diver… - AndreaMa55ari : Mamma Meris apre con il piatto più povero della tradizione. Pisarei e fasö. -

Sky Tg24

La lunga risposta sicon il fatto che non bisogna attaccare la giovane ragazza per la ... Lo zio ha scritto nelle storie su: "Non dovete attaccare Mercedesz per la sua partecipazione. Con ...Questo è un contenuto esclusivo per gli iscritti a Music Biz controllo dell'utente in corso Segui Rockol super non perderti le notizie più importanti! Distrokid , servizi per gli artisti , ... Instagram apre agli NFT, al via progetto pilota per pochissimi utenti Una bellezza fuori dal comune e un pizzico di sfrontatezza, Soleil Sorge pubblica un video in cui si mostra senza reggiseno e qualcosa scappa fuori.La ragazza salvata dallo stupro da Leo Gassman si è aperta per la prima volta a proposito di quello che è accaduto in un'intervista di Repubblica: 'Mi hanno drogata, ricordo che piangevo disperata'. C ...