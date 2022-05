Infuria l'assalto della Russia contro il Battaglione Azov. Ma non si arrenderanno mai (Di lunedì 9 maggio 2022) Nel Giorno della Vittoria, che ha visto il presidente russo, Vladimir Putin, rivendicare la necessità dell'intervento in Ucraina, le forze di Mosca hanno continuato la loro offensiva nell'Est e nel Sud del Paese. Mariupol, la città portuale sul Mare d'Azov stremata da settimane di assedio e devastata dai bombardamenti, continua però a non essere sotto il controllo totale dei russi. I soldati ucraini che ancora resistono nelle acciaierie Azovstal hanno escluso ogni possibilità di resa. «Arrenderci non è un'opzione perché la Russia non si preoccupa delle nostre vite. Non si preoccupa di lasciarci in vita», ha affermato Ilya Samoilenko, un ufficiale dei servizi segreti. I civili che erano presenti nell'enorme stabilimento sarebbero stati del tutto evacuati. Lo stato maggiore ucraino ha riferito di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Nel GiornoVittoria, che ha visto il presidente russo, Vladimir Putin, rivendicare la necessità dell'intervento in Ucraina, le forze di Mosca hanno continuato la loro offensiva nell'Est e nel Sud del Paese. Mariupol, la città portuale sul Mare d'stremata da settimane di assedio e devastata dai bombardamenti, continua però a non essere sotto illlo totale dei russi. I soldati ucraini che ancora resistono nelle acciaieriestal hanno escluso ogni possibilità di resa. «Arrenderci non è un'opzione perché lanon si preoccupa delle nostre vite. Non si preoccupa di lasciarci in vita», ha affermato Ilya Samoilenko, un ufficiale dei servizi segreti. I civili che erano presenti nell'enorme stabilimento sarebbero stati del tutto evacuati. Lo stato maggiore ucraino ha riferito di ...

