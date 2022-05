In Piazza Rossa Putin celebra il suo regime Ma oggi la Russia è una grande potenza indebolita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 maggio 2022) “?? ??? ??? ??????? – ??? ? ??? ????????!” È un vecchio proverbio russo.è tornato ad essere uno dei tanti passaparola colloquiali per aggirare la censura, come ai tempi dell’arcipelago gulag, e commentare, senza finire in gattabuia, la sconcertante bellica derivaiana. Si pronuncia “Ne roj jàmu drugòmu – sam v nejò papadjòsh!”, più o meno vuol dire “Non scavare una buca per qualcun altro, potresti cascarci dentro!”. La saggezza popolare come antidoto allo sgomento, questo 9 maggio 2022 rischia di essere ricordato come la festa delTrauma, altro chezione dellaGuerra Patriottica – diventata un dovere costituzionale dal luglio del 2020: guai a non rispettare la “memoria dei difensori della patria”, e a “minimizzare il loro eroismo”. Che peraltro, mai nessuno ha messo in ...