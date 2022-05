In Germania la CDU, il partito conservatore dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, ha vinto le elezioni regionali nello Schleswig-Holstein (Di lunedì 9 maggio 2022) Domenica, in Germania, l’Unione Cristiano-Democratica (CDU), il partito conservatore dell’ex cancelliera Angela Merkel, ha vinto le elezioni regionali nello Schleswig-Holstein, stato nel nord della Germania. La CDU ha ottenuto il 43,5 per cento dei voti, l’11, 5 per cento in più Leggi su ilpost (Di lunedì 9 maggio 2022) Domenica, in, l’Unione Cristiano-Democratica (CDU), il, hale, stato nel nord della. La CDU ha ottenuto il 43,5 per cento dei voti, l’11, 5 per cento in più

