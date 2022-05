In arrivo un anticiclone dalla Mauritania che porterà un anticipo di estate (Di lunedì 9 maggio 2022) AGI - Un anticiclone africano in arrivo dalla Mauritania porterà sull'Italia un anticipo d'estate che in molte regioni si protrarrà fino al weekend. L'anticiclone dalla Penisola Iberica e dalla Francia piegherà verso l'Italia a partire da domani, riferisce Antonio Sanò, direttore del sito www.iLMeteo.it. La giornata di oggi sarà ancora influenzata dal vortice che in questi giorni ha portato tante piogge e temporali; collocato nei pressi della Sicilia abbandonerà definitivamente l'Italia nella giornata di mercoledì 11 tant'è che fino ad allora si potranno verificare ancora temporali sugli Appennini e sulle Isole Maggiori, ma sempre meno al Nord. Il Settentrione sarà la prima parte del Paese a essere raggiunta ... Leggi su agi (Di lunedì 9 maggio 2022) AGI - Unafricano insull'Italia und'che in molte regioni si protrarrà fino al weekend. L'Penisola Iberica eFrancia piegherà verso l'Italia a partire da domani, riferisce Antonio Sanò, direttore del sito www.iLMeteo.it. La giornata di oggi sarà ancora influenzata dal vortice che in questi giorni ha portato tante piogge e temporali; collocato nei pressi della Sicilia abbandonerà definitivamente l'Italia nella giornata di mercoledì 11 tant'è che fino ad allora si potranno verificare ancora temporali sugli Appennini e sulle Isole Maggiori, ma sempre meno al Nord. Il Settentrione sarà la prima parte del Paese a essere raggiunta ...

