In arrivo l’anticiclone africano e il primo caldo estivo (Di lunedì 9 maggio 2022) Da martedì su tutta la penisola si attende un aumento delle temperature di cui è responsabile l’anticiclone africano proveniente dalla Mauritania, che darà una svolta dopo queste giornate di pioggia che hanno interessato molte regioni. Il caldo è atteso già da mercoledì nelle regioni del nord, dove le temperature schizzeranno a 30-31° nella Pianura Padana e nelle valli dell’Alto Adige. Dopo il settentrione toccherà alle regioni del centro e poi a quelle meridionali. Regioni centrali e Toscana vedranno l’arrivo di temperature fino a 27° mentre al sud le temperature raggiungeranno i 26°. Nella giornata di martedì invece a causa della presenza dei vortici di pioggia della settimana scorsa ancora presenti, le temperature raggiungeranno un massimo di 26°. Le perturbazioni provocheranno ancora alcuni temporali nelle Isole ... Leggi su zon (Di lunedì 9 maggio 2022) Da martedì su tutta la penisola si attende un aumento delle temperature di cui è responsabileproveniente dalla Mauritania, che darà una svolta dopo queste giornate di pioggia che hanno interessato molte regioni. Ilè atteso già da mercoledì nelle regioni del nord, dove le temperature schizzeranno a 30-31° nella Pianura Padana e nelle valli dell’Alto Adige. Dopo il settentrione toccherà alle regioni del centro e poi a quelle meridionali. Regioni centrali e Toscana vedranno l’di temperature fino a 27° mentre al sud le temperature raggiungeranno i 26°. Nella giornata di martedì invece a causa della presenza dei vortici di pioggia della settimana scorsa ancora presenti, le temperature raggiungeranno un massimo di 26°. Le perturbazioni provocheranno ancora alcuni temporali nelle Isole ...

