Imprese e privati non arrivano a fine mese: per l'Italia costo elevatissimo con la guerra (Di lunedì 9 maggio 2022) Cala la notte sull'economia Italiana. Ad usare parole pesanti per quello che sarà il destino delle tasche degli Italiani è Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, che ha allarmato tutti sulle conseguenze della guerra tra Russia ed Ucraina durante il convegno 'La finanza sostenibile al servizio del Paese': "L'Italia ha subito il contraccolpo della pandemia di Covid e pagherà un costo elevatissimo per questa guerra. Le sanzioni non sono senza sacrifici per un Paese come l'Italia, che dipende dalla Russia per gas e per altre materie prime. I privati e le Imprese stanno lottando per arrivare a fine mese. Per questo, finanza sostenibile significa supportare queste comunità in ...

