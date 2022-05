Imola | TCR Italy DSG | finale dal doppio volto per Sabatino Di Mare nel 2° ACI Racing Weekend

(Di lunedì 9 maggio 2022) Sul circuito del Santerno il portacolori della Scuderia Vesuvio subisce una squalifica in Gara 1 per un problema tecnico riscontrato sulla sua Cupra TCR DSG e conquista il terzo posto in Gara 2. Il secondo ACIsi apre all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di, sotto un cielo cupo e una fitta pioggia.

TCR Italy : SALVATORE TAVANO, DOPO IMOLA, A MISANO DA LEADER DEL TCR ITALY - LiveGPit : #TCRItaly Imola, gara-2: vince Fernandez in un finale 'rovente'

, nel secondo dei sei doppi appuntamenti delItaly, il pilota della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing ha chiuso con il bilancio di un secondo posto (quello ottenuto nella prima gara di ...RIMONTA, PODIO E LEADERSHIP DELITALY AIN GARA 1 PER TAVANO, 7 maggio 2022. Dopo la vittoria di Monza di due settimane fa, Salvatore Tavano ritorna sul podio e lo fa al termine di una prima gara tiratissima, che lo ... TCR Italy | Imola: prime gioie per Tamburini e R. Fernández Per la Girasole, la seconda tappa del TCR Italy – Campionato Italiano Turismo nell’Autodromo emiliano è stata combattuta fino all’ultimo secondo. Ma i giochi sono appena cominciati ...Carlo Tamburini e Rubén Fernández Gil sono stati i grandi protagonisti delle due gare del TCR Italy andate in scena ad Imola. Nella prima si è imposto il giovanissimo portacolori di MM Motorsport, che ...