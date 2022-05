Imelda Marcos vota a presidenziali filippine | il figlio favorito

(Di lunedì 9 maggio 2022) In abito rosso l'ex First Lady, madre delalle elezioni, FerdinandJr, si è presentata al seggio perre. La vedova del defunto dittatore ...

mazzettam : Le Filippine potrebbero tornare ad avere un #Marcos presidente, il figlio del dittatore e della scarpara Imelda. Ch… - MissAquilia : Nelle Filippine il favorito alle presidenziali è il figlio di Marcos e Imelda. Vabbè, qual è il prossimo asteroide in vista? - Giardes : Una lettura sconsolante. Ennesima, necessaria riflessione su meccanismi perversi della #democrazia che consentono d… - gabrielefermi : Cosa fu il regime di Marcos nelle Filippine - chiscoforever : Cosa fu il regime di Marcos nelle Filippine -

Agenzia askanews

In abito rosso l'ex First Lady, madre del favorito alle elezioni presidenziali filippine, Ferdinand Marcos Jr, si è presentata al seggio per votare. La vedova del defunto dittatore Ferdinand, nota anche per le sue migliaia di scarpe. Ferdinand Marcos junior, detto Bongbong, candidato alla presidenza, è il discendente e l'erede del dittatore che fu presidente delle Filippine dal 1965 al 1986 (sposato con la controversa Imelda Marcos). Circa 67 milioni di filippini chiamati a scegliere il successore di Rodrigo Duterte. Secondo i sondaggi il favorito è il figlio di Ferdinand e Imelda Marcos.