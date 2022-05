Il Volo ospiti alla finale degli Eurovision Song Contest (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Volo tra gli ospiti più attesi della finale di sabato 14 maggio degli Eurovision Song Contest. Il trio inaugura un’estate ricca di eventi e parte dal palcoscenico di Torino, dove salirà di nuovo quasi dopo sette anni dalla loro partecipazione. Il Volo torna sul palco degli Eurovision Song Contest. Dopo la partecipazione nel 2015 con Grande amore, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo dello stesso anno, il trio è pronto di nuovo a provare le stesse emozioni, ma questa volta in qualità di ospiti. Il gruppo musicale, infatti, si esibirà durante la finale di sabato 14 maggio, nella quale verrà decretato anche il vincitore del ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 9 maggio 2022) Iltra glipiù attesi delladi sabato 14 maggio. Il trio inaugura un’estate ricca di eventi e parte dal palcoscenico di Torino, dove salirà di nuovo quasi dopo sette anni dloro partecipazione. Iltorna sul palco. Dopo la partecipazione nel 2015 con Grande amore, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo dello stesso anno, il trio è pronto di nuovo a provare le stesse emozioni, ma questa volta in qualità di. Il gruppo musicale, infatti, si esibirà durante ladi sabato 14 maggio, nella quale verrà decretato anche il vincitore del ...

