Il sospetto del Copasir: «Nelle tv italiane giornalisti a libro paga di Putin» (Di lunedì 9 maggio 2022) Per il Copasir c’è il sospetto che gli opinionisti che vanno in tv a parlare di Russia siano a libro paga di Putin. Ovvero che la presenza di giornalisti e opinion leaders che parlano delle ragioni di Mosca nell’invasione dell’Ucraina faccia parte di «un’operazione di disinformazione organizzata e pensata a monte da uomini del governo russo». Per questo il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha programmato le audizioni del direttore dell’Aisi Mario Parente (l’11 maggio), dell’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes (il 12) e del presidente dell’Agcom Giacomo Lasorella (il 18). Le audizioni e le interviste La Repubblica racconta oggi l’allarme del Copasir in un articolo a firma di Tommaso Ciriaco e Giuliano Foschini. E che punta il ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) Per ilc’è ilche gli opinionisti che vanno in tv a parlare di Russia siano adi. Ovvero che la presenza die opinion leaders che parlano delle ragioni di Mosca nell’invasione dell’Ucraina faccia parte di «un’operazione di disinformazione organizzata e pensata a monte da uomini del governo russo». Per questo il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha programmato le audizioni del direttore dell’Aisi Mario Parente (l’11 maggio), dell’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes (il 12) e del presidente dell’Agcom Giacomo Lasorella (il 18). Le audizioni e le interviste La Repubblica racconta oggi l’allarme delin un articolo a firma di Tommaso Ciriaco e Giuliano Foschini. E che punta il ...

Advertising

AlexBazzaro : Se la riforma del #Catasto non avrebbe cambiato nulla, perché #Letta è così arrabbiato? Mi sorge il leggero sospett… - andreapomella : «Dietro la presenza di opinionisti stranieri nei talk show italiani non ci sarebbe soltanto il giornalismo. O il ca… - GiovanniGattul2 : PUTIN ha conseguito 2 risultati in un colpo solo: 1) rafforzato la NATO, rialimentato il sogno europeo e cementato… - VanityFairIt : Nessun sospetto di omicidio, ma le circostanze del decesso restano ancora misteriose. Dalle indagini si scopre che… - esseasterisco : @mrctrdsh È stata riportata da tutti i quotidiani. È una débâcle totale del giornalismo, difficile dare la colpa a… -