Il sospetto dei Servizi sulla presenza di opinionisti nei talk show a libro paga di Putin

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ladistranieri neiitaliani non sarebbe solo un caso. Ma «un’operazione di disinformazione organizzata e pensata a monte da uomini del governo russo». Secondo quanto riporta Repubblica, è questo ildel Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che ha programmato nei prossimi giorni una serie di audizioni: il direttore dell’Aisi Mario Parente, l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes e il presidente dell’Agcom Giacomo Lasorella. Il– scrivono Tommaso Ciriaco e Giuliano Foschini – nasce da una serie di circostanze emerse nel corso delle ultime audizioni. Ci sarebbe la certezza che alcuni deglistranieri chiamati daiitaliani siano ...

Il sospetto del Copasir che chiederà agli autori dei talk show chi sceglie gli ospiti. Il caso del Primo maggio con Lavrov e Solovyev in onda nello ...