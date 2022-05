Il significato delle celebrazioni del 9 maggio a Mosca

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 9 maggio 2022) L’81945, alle 22:43 ora di Berlino, il feldmaresciallo Wilhelm Keitel insieme al generale Hans-Jürgen Stumpff in rappresentanza della Luftwaffe e all’ammiraglio Hans-Georg von Friedeburg per la Kriegsmarine, firmarono l’ultimo atto di resa incondizionata della Germania che pose ufficialmente termine alla Seconda guerra mondiale. Quell’ultimo accordo si rese necessario perché Iosif Stalin non ritenne InsideOver.