Il Principe Harry a torso nudo: le foto scattate durante una partita di polo (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Principe Harry è stato visto senza maglietta dagli spettatori di una partita di polo in California, mentre qualcuno era intento ad applicare della crema solare sulla sua schiena. Le foto del Principe Harry a torso nudo durante la sua ultima partita di polo, che ha avuto luogo a Santa Barbara, in California, stanno letteralmente facendo il giro del web: nel frattempo la polemica sulla presenza del Principe e di Meghan Markle alle celebrazioni del Giubileo della Regina del mese prossimo continua ad imperversare online. Il duca di Sussex si stava cambiando la maglia a bordo campo e si stava facendo applicare della crema solare, o qualche sorta di unguento, prima di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 9 maggio 2022) Ilè stato visto senza maglietta dagli spettatori di unadiin California, mentre qualcuno era intento ad applicare della crema solare sulla sua schiena. Ledella sua ultimadi, che ha avuto luogo a Santa Barbara, in California, stanno letteralmente facendo il giro del web: nel frattempo la polemica sulla presenza dele di Meghan Markle alle celebrazioni del Giubileo della Regina del mese prossimo continua ad imperversare online. Il duca di Sussex si stava cambiando la maglia a bordo campo e si stava facendo applicare della crema solare, o qualche sorta di unguento, prima di ...

