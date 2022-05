Il principe George ha scoperto che un giorno sarà re (Di lunedì 9 maggio 2022) Secondo quello che ha rivelato un autore esperto di faccende royal, solo di recente il principe George ha scoperto che un giorno diventerà re. Il primogenito del principe William e di Kate Middleton è terzo in linea di successione al trono inglese. Il principe George, che ha solamente otto anni, è un bambino con una vita unica e particolare per una serie di circostanze. Per nascita, infatti, si trova ad essere membro di una monarchia che procede in maniera ininterrotta da quasi un millennio. A pensarci bene buona parte della sua vita è già stata programmata. Nonostante il principe William e Kate Middleton volessero attendere il momento giusto per raccontargli tutto, gli esperti condividono l’idea che lo abbiano già fatto. Il principe ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 9 maggio 2022) Secondo quello che ha rivelato un autore esperto di faccende royal, solo di recente ilhache undiventerà re. Il primogenito delWilliam e di Kate Middleton è terzo in linea di successione al trono inglese. Il, che ha solamente otto anni, è un bambino con una vita unica e particolare per una serie di circostanze. Per nascita, infatti, si trova ad essere membro di una monarchia che procede in maniera ininterrotta da quasi un millennio. A pensarci bene buona parte della sua vita è già stata programmata. Nonostante ilWilliam e Kate Middleton volessero attendere il momento giusto per raccontargli tutto, gli esperti condividono l’idea che lo abbiano già fatto. Il...

