Il Politecnico di Milano vince il premio Ue per l'inclusione nello sport (Di lunedì 9 maggio 2022) BRUXELLES - Aiutare i bambini con disabilità motoria a praticare attività fisica con i loro compagni della scuola primaria grazie all'uso di ortesi di nuova generazione. È quello che fa il progetto '... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022) BRUXELLES - Aiutare i bambini con disabilità motoria a praticare attività fisica con i loro compagni della scuola primaria grazie all'uso di ortesi di nuova generazione. È quello che fa il progetto '...

Advertising

Alb_Franc_Weiss : @stebaraz Sono molte le aziende impiantistiche che progettano e costruiscono impianti di pirolisi, almeno una decin… - canaleenergia : #inquinamento #radon Al via il corso in esperto #risanamentoradon del @polimi Aperte le #iscrizioni alla II edi… - Com_Italiana : MOBILITY FORUM | #mobilityforum22 | Eleonora Perotto, Capo Servizio Sostenibilità di Ateneo & Mobility Manager Pol… - polimi : Il Career Day del Politecnico di Milano è in corso: oggi e domani gli studenti potranno incontrare, sia online, sia… - saywaaad : RT @michelewadcapo: Domattina alle 12.30 con il nostro “@saywaaad University Tour” andiamo al Politecnico di Milano (Leonardo). Sarebbe b… -