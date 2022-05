Il piano di DeLa e Manfredi per il nuovo stadio di Napoli (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Finale col botto. Mancano due partite al termine del campionato “più cazzuto” di sempre. Ma il botto, De Laurentiis lo fa esplodere lontano dal Maradona: vale a dire nella sala giunta del Comune di Napoli. E’ qui, infatti, che si ritrova con l’artista Stefano Ceci e il sindaco Manfredi per (ri)presentare la statua di Diego Armando, Re di Napoli. Quella che sarà (ri)sistemata fuori allo stadio. La copia in miniatura che è stata regalata al sindaco (ma che non sistemerà sulla scrivania come faceva de Magistris fino a farla sembrare quella di un mercatino). E quella del calco del piede sinistro che sarà sistemato in una piazza di Scampia per significarne “il riscatto” (ma che per DeLa viene buona anche “per dare un calcio nel culo a quelli che ci ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Finale col botto. Mancano due partite al termine del campionato “più cazzuto” di sempre. Ma il botto, De Laurentiis lo fa esplodere lontano dal Maradona: vale a dire nella sala giunta del Comune di. E’ qui, infatti, che si ritrova con l’artista Stefano Ceci e il sindacoper (ri)presentare la statua di Diego Armando, Re di. Quella che sarà (ri)sistemata fuori allo. La copia in miniatura che è stata regalata al sindaco (ma che non sistemerà sulla scrivania come faceva de Magistris fino a farla sembrare quella di un mercatino). E quella del calco del piede sinistro che sarà sistemato in una piazza di Scampia per significarne “il riscatto” (ma che perviene buona anche “per dare un calcio nel culo a quelli che ci ...

