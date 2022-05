Il party dress della PE22 mette a nudo le spalle (Di lunedì 9 maggio 2022) party favoloso in vista? L’abito perfetto è solo uno. Quello con le spalle scoperte. La tendenza era già stata avvistata alle sfilate della primavera estate 2022 e ora sta dilagando anche tra le celeb. Una scollatura che sta bene soprattutto a chi ha un seno abbondante o a chi ha spalle strette e vuole renderle visivamente più ampie. E che si presta perfettamente a essere portato anche alla stagione calda in arrivo. Ma qual è il vestito giusto da scegliere per seguire la tendenza? Scenografici e a tutto colore gli abiti con spalle scoperte primavera estate 2022 di Jason Wu e Carolina Herrera. spalle scoperte in passerella e tra le celeb Sulle passerelle della primavera estate 2022 il trend ha dominato. Sia su abiti corti come quelli di Michael Kors Collection e ... Leggi su amica (Di lunedì 9 maggio 2022)favoloso in vista? L’abito perfetto è solo uno. Quello con lescoperte. La tendenza era già stata avvistata alle sfilateprimavera estate 2022 e ora sta dilagando anche tra le celeb. Una scollatura che sta bene soprattutto a chi ha un seno abbondante o a chi hastrette e vuole renderle visivamente più ampie. E che si presta perfettamente a essere portato anche alla stagione calda in arrivo. Ma qual è il vestito giusto da scegliere per seguire la tendenza? Scenografici e a tutto colore gli abiti conscoperte primavera estate 2022 di Jason Wu e Carolina Herrera.scoperte in passerella e tra le celeb Sulle passerelleprimavera estate 2022 il trend ha dominato. Sia su abiti corti come quelli di Michael Kors Collection e ...

