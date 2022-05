Il paradiso delle signore anticipazioni: Pietro e Teresa si allontanano dopo il bacio. La trama (Di lunedì 9 maggio 2022) Lunedì 10 maggio 2022 su Rai1 va in onda il settimo episodio in replica della prima seguita stagione de Il paradiso delle signore. L’episodio in onda a partire dalle ore 15:55 ha il titolo di Liberazione nel quale vedremo Pietro e Teresa alle prese con le ripercussioni del loro bacio della scorsa puntata. I due, che sembravano ad un punto di svolta del loro rapporto, finiscono con l’allontanarsi e la giovane siciliana non riuscirà per questo a darsi pace, capendo però che nella testa dell’imprenditore c’è tanto altro che con lei c’entra nulla. Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di domani martedì 10 maggio Il bacio tra Teresa e Pietro farà ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) Lunedì 10 maggio 2022 su Rai1 va in onda il settimo episodio in replica della prima seguita stagione de Il. L’episodio in onda a partire dalle ore 15:55 ha il titolo di Liberazione nel quale vedremoalle prese con le ripercussioni del lorodella scorsa puntata. I due, che sembravano ad un punto di svolta del loro rapporto, finiscono con l’allontanarsi e la giovane siciliana non riuscirà per questo a darsi pace, capendo però che nella testa dell’imprenditore c’è tanto altro che con lei c’entra nulla. Il: ledell’episodio di domani martedì 10 maggio Iltrafarà ...

