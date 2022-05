Il nuovo bollettino su Stefano Tacconi: arrivano buone notizie (Di lunedì 9 maggio 2022) nuovo bollettino medico sulle condizioni mediche dell’ex calciatore Sospiro di sollievo per Stefano Tacconi. L’ex portiere e calciatore della Nazionale italiana sta meglio dopo che qualche giorno fa si il bollettino non faceva ben sperare. Tacconi si trova in ospedale dal 23 aprile a causa di una per emorragia cerebrale a seguito di un evento ad Asti. Oggi, 9 maggio, il bollettino emesso dall’ospedale di Alessandria fa ben sperare. Leggi anche: Stefano Tacconi, l’ultimo bollettino medico: “Fase critica” Il bollettino medico su Stefano Tacconi “Ha fatto passi avanti molto importanti. Se la situazione continua così, in 2-3 giorni potrebbe lasciare la rianimazione ed ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 9 maggio 2022)medico sulle condizioni mediche dell’ex calciatore Sospiro di sollievo per. L’ex portiere e calciatore della Nazionale italiana sta meglio dopo che qualche giorno fa si ilnon faceva ben sperare.si trova in ospedale dal 23 aprile a causa di una per emorragia cerebrale a seguito di un evento ad Asti. Oggi, 9 maggio, ilemesso dall’ospedale di Alessandria fa ben sperare. Leggi anche:, l’ultimomedico: “Fase critica” Ilmedico su“Ha fatto passi avanti molto importanti. Se la situazione continua così, in 2-3 giorni potrebbe lasciare la rianimazione ed ...

