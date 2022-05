Il nostro 9 maggio, Meloni: “Moro, Impastato, Livatino, non dimentichiamoli. Gli dobbiamo la libertà” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Il 9 maggio è una data che ha segnato profondamente la storia della nostra Nazione. È l’anniversario del tragico ritrovamento di Aldo Moro, rapito e brutalmente assassinato dalle Brigate Rosse. È il giorno del sacrificio di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia dopo essersi ribellato a Cosa Nostra; e della beatificazione del giudice Rosario Livatino. È la data, non a caso, scelta per celebrare la memoria delle vittime del terrorismo. Non dimentichiamole, perché è soprattutto a persone come loro che dobbiamo la nostra libertà”. Sono le parole di Giorgia Meloni che dai suoi profili social commemora una giornata che per la storia italiana segna una ferita profonda. 9 maggio, Meloni: “Non dimentichiamo coloro ai quali ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022) “Il 9è una data che ha segnato profondamente la storia della nostra Nazione. È l’anniversario del tragico ritrovamento di Aldo, rapito e brutalmente assassinato dalle Brigate Rosse. È il giorno del sacrificio di Peppino, ucciso dalla mafia dopo essersi ribellato a Cosa Nostra; e della beatificazione del giudice Rosario. È la data, non a caso, scelta per celebrare la memoria delle vittime del terrorismo. Non dimentichiamole, perché è soprattutto a persone come loro chela nostra”. Sono le parole di Giorgiache dai suoi profili social commemora una giornata che per la storia italiana segna una ferita profonda. 9: “Non dimentichiamo coloro ai quali ...

