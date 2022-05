Il ministro Cingolani: “Siamo in un’economia di guerra”. Corsa contro il tempo per riempire le riserve di gas e mettere l’inverno al sicuro (Di lunedì 9 maggio 2022) La guerra del ministro Roberto Cingolani inizia ogni mattina dando uno sguardo ai dati sul livello di riempimento delle nostre riserve di gas. Siamo ad un soffio del 40% ma bisogna arrivare al 90% entro l’autunno 0per poter affrontare l’inverno in tranquillità. Non solo per i riscaldamenti ma anche, e soprattutto, per il regolare funzionamento delle industrie, visto che il 40% della nostra elettricità è prodotto da centrali che usano gas. “Siamo in un’economia di guerra”, ha affermato ieri il ministro, aggiungendo che “Su un secondo Recovery la commissione sta discutendo perché si sta facendo avanti una questione europea”. “In questa economia di guerra – ha proseguito – alcuni Paesi saranno molto più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) LadelRobertoinizia ogni mattina dando uno sguardo ai dati sul livello di riempimento delle nostredi gas.ad un soffio del 40% ma bisogna arrivare al 90% entro l’autunno 0per poter affrontarein tranquillità. Non solo per i riscaldamenti ma anche, e soprattutto, per il regolare funzionamento delle industrie, visto che il 40% della nostra elettricità è prodotto da centrali che usano gas. “indi”, ha affermato ieri il, aggiungendo che “Su un secondo Recovery la commissione sta discutendo perché si sta facendo avanti una questione europea”. “In questa economia di– ha proseguito – alcuni Paesi saranno molto più ...

