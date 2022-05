Il militarismo di Putin guarda al passato mentre l' Ue guarda al futuro

Advertising

JohSogos : RT @TgLa7: #SpecialeTgLa7 'Siamo orgogliosi delle nostre imprese, onoriamo tutti gli eserciti che hanno piegato il nazismo e militarismo' h… - pellecchiaale83 : RT @TgLa7: #SpecialeTgLa7 'Siamo orgogliosi delle nostre imprese, onoriamo tutti gli eserciti che hanno piegato il nazismo e militarismo' h… - TgLa7 : #SpecialeTgLa7 'Siamo orgogliosi delle nostre imprese, onoriamo tutti gli eserciti che hanno piegato il nazismo e m… - pietrogranero : 9 MAGGIO. Putin: 'Ai veterani americani è stato vietato di partecipare alla Parata di Mosca. Ma siamo orgogliosi de… - gustavoclaros : @emmevilla Il crimine non è solo di Putin. La bestia è la guerra e tutti quelli la fomentano con l'invio di armi. L… -

'Siamo orgogliosi delle nostre imprese, onoriamo tutti gli eserciti che hanno piegato il nazismo e' ha detto il presidente russo oggi nelle celebrazioni per i 77 anni della vittoria sul nazismo... ai costumi ancestrali e al rispetto per tutti i popoli e le culture ", ha sottolineato, ... tutti coloro che hanno sconfitto il nazismo e il".Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi. Sullo stesso argomento: Draghi e il catasto: partita la ricognizione sugli ...LONDRA - Putin «vuole intimidire il mondo» con la sua parata militare a Mosca in occasione della Giornata della Vittoria, con cui sta rispecchiando «la tirannia del nazifascismo», «ripetendo gli error ...